В российском регионе сообщили о перебоях с бензином

Власти Калмыкии объяснили перебои с бензином в столице региона Элисте

Министерство экономики и торговли Калмыкии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объяснило, что перебои с бензином в столице региона Элисте связаны с ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах, которые сократили отпуск. В ведомстве сообщили, что уже обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы решить проблему и предотвратить рост цен.

Исполняющий обязанности министра экономики и торговли региона Андрей Чиджиев добавил, что власти принимают собственные меры, в том числе обратились к поставщикам с просьбой обеспечить стабильные поставки на местные АЗС.

В свою очередь региональное управление ФАС проверяет заправки на предмет необоснованного завышения стоимости топлива. Как указано в пресс-релизе, проблемы с поставками также возникают в ряде регионов юга России.

В последние месяцы в России наблюдается рекордный рост биржевых цен на топливо. В пятницу, 18 августа, стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысила 70 тысяч рублей или более 51 рублей за литр. До этого рекорд установило дизельное топливо — более 67 тысяч рублей за тонну. При этом резкое подорожание пока не переносится на розничную продажу.

В первую очередь ситуация угрожает независимым АЗС, которые могут сократить или остановить продажу топлива из-за нерентабельности бизнеса. Российские власти ищут способы справиться с проблемой. Одним из того, что сейчас рассматривают в правительстве, может стать введение реестра экспортеров, который помог бы в пресечении серого экспорта бензина и тем самым увеличении продаж на бирже.