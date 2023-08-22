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12:54, 22 августа 2023Экономика

Названную властями причину перебоев с бензином опровергли

РЖД опровергло связь перебоев с бензином на юге России с пассажирскими поездами

Фото: engin akyurt / Unsplash

Туристический сезон и увеличение объема пассажирских перевозок на юг страны никак не связаны с перебоями поставок топлива, которые фиксируются в ряде российских регионов. Таким образом, представитель РЖД опроверг названную в Минэнерго причину проблем, сообщает РИА Новости.

«Планы погрузки заранее согласованы с грузоотправителями. Компания принимает все заявки на перевозку топлива во внутреннем сообщении в приоритетном порядке», — подчеркнули в РЖД. Перевозчик напомнил, что в Самарскую и Рязанскую области нефтепродукты с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) доставляются автомобилями, а не по железной дороге.

При этом в комментарии ТАСС представитель РЖД рассказал, что на южном направлении наблюдается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями.

Другими словами, составы с бензином и дизельным топливом невозможно разгрузить, из-за этого ситуация на станциях затруднена, а нарастить объемы перевозок затруднительно. По отдельным терминалам в Южном федеральном округе количество цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в десять раз.

Ранее газета «Известия» сообщила о перебоях с топливом в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, в Хабаровском крае, в Крыму и Калмыкии, причем власти последней жаловались на затруднения еще раньше.

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В Минэнерго, комментируя ситуацию, признали проблему, но списали ее на высокую загруженность железных дорог в туристический сезон. В ведомстве обратились к нефтяным компаниям с просьбой самостоятельно найти возможности по поставкам и сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны, чтобы обеспечить уборку урожая и сев озимых.

В последние месяцы в России растут биржевые цены на топливо, рекорды на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) переписывались ежедневно. Власти указывали, что торги на бирже не переносятся на розничные цены, так как за их стабильностью следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), хотя участники рынка указывали, что в таких условиях продажа топлива на части АЗС станет убыточной.

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    Платон Щукин
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