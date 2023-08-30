Власти России определились с методом борьбы с подорожанием бензина

Новак заявил, что власти РФ ограничат «серый экспорт» бензина из-за роста цен

Правительство намерено «в самое ближайшее время» утвердить список компаний, которым будет разрешен экспорт нефтепродуктов, чтобы сократить «серый» вывоз топлива из страны и снизить цены на внутреннем рынке, сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит «Интерфакс».

«Что касается ценообразования (на нефтепродукты — прим. «Ленты.ру»), то идет работа с компаниями по обеспечению биржи необходимыми объемами, чтобы был баланс спроса и предложения. Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить "серый экспорт" — в ближайшее время буквально», — ответил Новак на вопрос журналистов, определились ли власти с тем, как собираются бороться с подорожанием бензина.

Ограничение числа экспортеров — самый оперативный вариант решения проблемы «серого» вывоза нефтепродуктов, подчеркнул он. Для сдерживания цен на российском рынке правительство также увеличит нормативы поставок топлива на биржу и оптимизирует график ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), добавил вице-премьер.

Новак подчеркнул, что сейчас дефицита нефтепродуктов на бирже нет.

«Серым экспортом» называются поставки за пределы России объемов топлива, купленных на внутреннем рынке и за которые из бюджета страны заплачен топливный демпфер. Такой экспорт бензина и дизельного топлива считается одним из главных факторов, влияющих на неконтролируемый рост оптовых цен. 30 августа цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) шестой день подряд обновил рекордное значение, подорожав до 73 697 рублей за тонну.

С идеей ввести список экспортеров нефтепродуктов для пресечения «серого экспорта» впервые выступило Минэнерго в конце июля. Там предложили сформировать ограниченный перечень нефтеперерабатывающих заводов, производящих товарный бензин, и разрешить экспорт только им. Новак эту инициативу поддержал.