Новак поддержал предложение ограничить количество экспортеров бензина из России

Вице-премьер Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. Политик поддержал предложение Минэнерго по ограничению числа экспортеров бензина, сообщает кабмин.

«По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина», — говорится в заявлении.

В понедельник в российском Минэнерго назвали ограничение числа экспортеров топлива возможной мерой пресечения схем серого экспорта бензина.

Ранее о планах властей сдержать таким образом рост цен на внутреннем рынке узнали журналисты «Коммерсанта». Речь идет об экспорте отгруженного на внутренний рынок бензина, на который были выплачены субсидии в виде демпфера.

Ранее о соответствующих планах властей узнали журналисты издания «Коммерсантъ». Речь идет об экспорте отгруженного на внутренний рынок бензина, на который были выплачены субсидии в виде демпфера.

19 июля сообщалось, что по итогам первой половины месяца поставки российского дизельного топлива в зарубежные страны резко возросли — они увеличились на 8,5 процента и составили около 1,27 миллиона баррелей в день. Таким образом, объемы экспорта этого вида топлива вплотную приблизились к максимальному за последние три месяца значению.