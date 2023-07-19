Россия резко нарастила поставки дизеля

Vortexa: поставки российского дизельного топлива приблизились к максимуму за три месяца

По итогам первых 15 дней июля поставки российского дизельного топлива в зарубежные страны резко возросли — они увеличились на 8,5 процента и составили около 1,27 миллиона баррелей в день. Таким образом, объемы экспорта этого вида топлива вплотную приблизились к максимальному за последние три месяца значению, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

В годовом выражении июльские поставки газойля оказались выше примерно на 33 процента и незначительно уступили мартовскому показателю около 1,3 миллиона баррелей, ставшему максимальным с начала 2016 года. В то же время экспорт бензина и компонентов для смешивания сократились более чем вдвое по сравнению с июньским показателем и составили всего 45 тысяч баррелей в день. Этот показатель стал самым низким с декабря 2017 года на фоне опасений властей по поводу риска образования дефицита топлива на внутреннем рынке и намерений ввести экспортные квоты на вывоз этого вида топлива.

В целом за несколько недель суммарные поставки продуктов российской нефтепереработки увеличились на 81 тысячу баррелей и достигли около 2,49 миллиона баррелей в сутки. Эксперты связали подобную динамику с желанием российских экспортеров нарастить прибыль на фоне намерения властей сократить выплаты нефтяным компаниям по демпферу — механизму, согласно которому бюджет доплачивает представителям отрасли при условии превышения экспортных топливных цен над внутренними.

Как ранее писал «Ъ», объемы финансовой помощи к началу осени должны сократиться вдвое. В итоге с 1 сентября отрасль станет получать на 50 миллиардов рублей в месяц меньше. Как ожидается, урезанный демпфер сохранится в таком виде год, после чего его восстановят.

На этом фоне российские нефтяники сделали ставку на вывоз дизельного топлива, объемы поставок которого за рубеж по итогам первой половины 2023 года увеличились почти на 11 процентов в годовом выражении и достигли 1,055 миллиона баррелей в сутки. При этом основными покупателями топлива стали Турция, Саудовская Аравия, Бразилия и ряд африканских стран, включая Марокко, Тунис, Ливию и Гану.