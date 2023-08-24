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13:52, 24 августа 2023Экономика

Российские власти опровергли нехватку бензина в стране

Минэнерго России заявило о достаточном уровне производства топлива в стране

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Уровень производства бензина и дизельного топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) достаточен, чтобы обеспечить потребности населения, аграриев и промышленности. Таким образом в Минэнерго прокомментировали информацию о перебоях с бензином в ряде регионов, сообщает ТАСС.

При этом ведомство объявило о взятии под особый контроль ритмичности поставок топлива в южные регионы, а также обеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС. Специальный штаб работает над оптимизацией логистических расходов для всех участников.

В состав штаба входят представители федеральных органов исполнительной власти, нефтяных компаний, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), автоперевозчиков и независимых участников рынка. По оценке Минэнерго, проблемы с топливом должны решиться благодаря переориентации части экспортных потоков на внутренний рынок, а также поставкам с нефтебаз на местах. Сроки устранения сложностей не называются.

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Ранее об отсутствии топлива на заправках говорили жители Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областей, Хабаровского края, республик Крым и Калмыкия. В качестве причин такой ситуации называются повышенный спрос со стороны туристов, увеличение потребностей сельхозпроизводителей, задержки с поставками по железной дороге и ремонты на НПЗ.

С другой стороны, эксперты указывают на снижение демпферных выплат в два раза с сентября этого года, что позволяет бюджету получить дополнительные доходы, но создает проблемы для нефтяных компаний. На этом фоне биржевые цены на топливо бьют исторические рекорды, а значительная часть сырья продаваемого идет на экспорт, где продать его можно гораздо дороже.

На этом фоне российские перевозчики попросили правительство стабилизировать цены на дизельное топливо на уровне 60 рублей за литр, так как в последнее время его нередко продают по 70 рублей. Они указывают, что такой рост цен повлияет на инфляцию самого широкого спектра товаров.

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    Платон Щукин
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