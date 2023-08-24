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07:36, 24 августа 2023Экономика

Российские перевозчики попросили правительство ограничить цены на топливо

«Известия»: перевозчики попросили зафиксировать цены на дизель ниже 60 рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российские перевозчики попросили председателя правительства Михаила Мишустина ограничить цены на топливо. Ввести госрегулирование цен на дизель и зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей предложил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин, сообщает газета «Известия».

Всего за неделю стоимость дизельного топлива в регионах центральной и южной России увеличилась на 10 процентов, до уровня 68-70 рублей за литр. По словам Матягина, цены на АЗС растут из-за подорожания бензина на бирже и из-за отмен скидок для автомобилистов на заправках.

Зафиксировать цену топлива необходимо для сохранения рентабельности транспортных компаний, иначе в противном случае «увеличится стоимость логистики груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя», объяснил представитель отрасли.

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В Минэнерго заявили, что государственное регулирование цен на топливном рынке может привести к нехватке продукции. Из-за фиксации цен в стране нефтяникам будет выгоднее поставлять дизель на внешние рынки, особенно на фоне двукратного сокращения демпферных выплат, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Если правительство согласится на предложенные перевозчиками меры, ему придется ввести дополнительные ограничительные инструменты по экспорту, добавил эксперт.

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже последние недели регулярно бьет рекорды: так, 23 августа тонна АИ-95 подорожала до 70,959 тысячи рублей,.На фоне роста цен в регионах страны столкнулись с нехваткой топлива. Об отсутствии бензина и дизеля на АЗС заявили Астраханская, Саратовская, Рязанская, Новосибирская и Волгоградская области, а также республики Крым и Калмыкия.

По словам эксперта агентства нефтегазовой информации Александра Хуршудова, проблемы с ростом цен на топливо и его нехваткой на рынке вызваны объемами его продаж за рубеж, а также в целом «отвратительно сбалансированным» отечественным рынком горюче-смазочных материалов. Справиться с проблемой может только повышение экспортных пошлин, которые сейчас составляют пять процентов от цены продажи на Западе, добавил эксперт.

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    Вячеслав Агапов
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