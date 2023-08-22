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17:51, 22 августа 2023Экономика

Нехватку дизельного топлива на заправках объяснили

Эксперт Хуршудов: дизельного топлива не хватает на АЗС из-за продаж за рубеж

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Нехватка дизельного топлива на заправках в некоторых регионах страны связана с объемами его продаж за рубеж, а также в целом с «отвратительно сбалансированным» отечественным рынком горюче-смазочных материалов (ГСМ). Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.

Как объяснил специалист, экспорт российского дизеля сейчас превысил миллион баррелей в сутки. Его покупают в Турции, Саудовской Аравии, Египте, после чего перепродают в Европу, а с учетом достигающей 50 процентов маржи зарабатывать удается «и перевозчикам, и перекупщикам, и всем остальным».

Ситуацию, по его словам, поможет исправить только повышение экспортных пошлин, которые сейчас составляют пять процентов от цены продажи на Западе. Эксперт полагает, что цены на топливо на внутреннем рынке снизятся при пошлине в 20 процентов, а такая планка повлияет на перекупщиков и подойдет для государства.

В конце июля сообщалось, что председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Валерий Гартунг направили главе российского правительства Михаилу Мишустину письмо с предложением повысить экспортную пошлину на нефть, чтобы усилить механизм сдерживания роста цен на топливо. Как стало известно 21 августа, средняя розничная стоимость литра дизельного топлива в Москве превысила отметку в 60 рублей. Тем временем, как узнали СМИ, в ряде российских регионов начались перебои с бензином и дизелем на автозаправках. Их объяснили перегрузкой железнодорожной сети в результате переориентации экспорта угля с западных направлений на восток.

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    Дмитрий Воронин
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