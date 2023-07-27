В Госдуме предложили способ сдержать цены на бензин

«Известия»: депутаты Миронов и Гартунг предложили повысить экспортную пошлину на нефть

В Госдуме предложили повысить экспортную пошлину на нефть, чтобы усилить механизм сдерживания роста цен на топливо, в частности на бензин. С такой инициативой выступили председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Валерий Гартунг, они направили соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Если повысить пошлину, производителям станет менее выгодно поставлять нефть за рубеж — в результате объемы нефти, направляемые на переработку внутри России, увеличатся, считают депутаты. Кроме того, увеличенная пошлина позволит полностью прекратить выплаты нефтяникам по демпферу (этот механизм подразумевает доплату за продажу нефти на внутреннем рынке, когда экспортные цены оказываются выше российских). В итоге рост цен на топливо в России должен остановиться.

В кабмине заявили РИА Новости, что рассмотрят предложение депутатов.

Миронов в разговоре с журналистами раскритиковал официальную версию властей о причинах рекордного роста оптовых цен на бензин. «Цена за тонну АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже уже восьмую торговую сессию подряд устанавливает рекорды. И правительство объясняет происходящее сезоном ремонтов на НПЗ, но уверяет, что дефицита бензина в России нет», — сказал политик.

В июле цены на бензин в России почти две недели обновляли исторические максимумы. Однако с 25 июля стоимость топлива перешла к снижению, так как стало известно о намерении правительства ограничить число экспортеров нефтепродуктов. 26 июля бензин АИ-92 в европейской части России подешевел на 2,05 процента, до 61,97 тысячи рублей за тонну, а бензин АИ-95 — на 2,3 процента, до 67,43 тысячи рублей.

Цены на бензин в России поднялись до максимумов на фоне решения властей снизить выплаты по демпферному механизму в два раза. Эта мера позволит сэкономить 30-50 миллиардов рублей в месяц бюджетных трат.