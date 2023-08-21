Цены на дизельное топливо в Москве превысили 60 рублей за литр

МТА: средняя цена на дизельное топливо в Москве превысила 60 рублей за литр

За минувшую неделю средняя розничная стоимость литра дизельного топлива в Москве поднялась на 68 копеек, до уровня 60,27 рубля. Об этом со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА) сообщает «Интерфакс».

Бензин растет не столь серьезно, но в среднем Аи-92 подорожал до 50,29 рубля за литр (плюс 8 копеек), а Аи-95 — до 55,76 рубля (плюс 9 копеек). Цены на дизель на АЗС следуют за биржевой динамикой. По состоянию на 21 августа дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) находилось около исторического максимума, который составляет 66,602 тысячи рублей за тонну (по территориальному индексу европейской части России).

Ранее Министерство экономики и торговли Калмыкии признало перебои с бензином в столице региона Элисте, объяснив ситуацию ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах. При этом власти подчеркнули, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проследит за тем, чтобы цены не повышались.

В последние месяцы в России наблюдается рекордный рост биржевых цен на топливо. При этом власти сдерживают полноценный перенос подорожания на розничную продажу. В качестве одного из способов справиться с проблемой рассматривается введение реестра экспортеров, который помог бы в пресечении серого экспорта бензина и тем самым увеличении продаж на бирже.