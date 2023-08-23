В России рекордно подорожал бензин

Биржевая цена бензина АИ-95 приблизилась к 71 тысяче рублей за тонну

Стоимость бензина АИ-95 по итогам торгов 23 августа достигла 70,959 тысячи рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Показатель превысил зафиксированный накануне на 1,32 процента. Таким образом, очередной ценовой рекорд на этот вид топлива установлен спустя пять дней после предыдущего, зафиксированного 18 августа на отметке в 70,123 тысячи рублей за тонну.

Выше 70 тысяч рублей стоимость АИ-95 поднялась еще вчера на фоне сообщений о нехватке бензина и дизеля на заправках в ряде регионов. Перебои фиксируются в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, Калмыкии, Хабаровском крае и Крыму. Ситуацию объяснили ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах и увеличением сроков доставки грузов из-за перегрузки железнодорожной сети по причине переориентации экспорта угля с западных направлений на восток.

Цена на дизельное топливо на московских заправках 21 августа превысила отметку в 60 рублей. Проблемы с ценами и темпами поставок топлива эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов объяснил объемами его продаж за рубеж, а также в целом «отвратительно сбалансированным» отечественным рынком горюче-смазочных материалов. Ситуацию, по его словам, поможет исправить только повышение экспортных пошлин, которые сейчас составляют пять процентов от цены продажи на Западе.