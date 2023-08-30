Россия рекордно сократит продажу топлива за рубеж

Bloomberg: экспорт топлива из РФ в августе упадет до 10-месячного минимума

Экспорт нефтепродуктов из России по итогам августа может упасть до минимума за 10 месяцев, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. Это произойдет на фоне падения переработки нефти — заводы готовятся к плановым осенним ремонтам.

За 26 дней августа средний объем поставок российского топлива за рубеж упал до 2,3 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 250 тысяч баррелей меньше, чем в июле, и на столько же ниже прошлогоднего уровня.

Экспорт основных экспортных видов топлива — дизеля и газойля — упал до 1,05 миллиона баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с мая, когда на нескольких нефтеперерабатывающих заводах также проводились плановые работы. Поставки бензина и компонентов для смешения снизились до 80 тысяч баррелей в день, что стало минимумом с октября 2022 года.

Объем экспорта нафты мало изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 398 тысяч баррелей в день. Поставки мазута, составляющие треть от общего объема российского экспорта нефтепродуктов, упали до 603 тысяч баррелей в день, самого низкого уровня с марта 2022 года.

Из-за роста внутренних цен Минэнерго России обязало нефтяников продавать на бирже больше топлива, сократив поставки за рубеж. 30 августа вице-премьер Александр Новак также заявил, что вскоре правительство ограничит число компаний, которым будет разрешен экспорт нефтепродуктов, чтобы сократить серый вывоз топлива из страны.