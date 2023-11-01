В России нашли еще один способ сдержать рост цен на курятину

Минсельхоз предложил ввести беспошлинную квоту на ввоз курятины на 2024 год

Помимо введения запрета на вывоз некоторых видов мяса кур и яиц из России, власти хотят ввести тарифные льготы на ввоз мяса куры. Меры помогут не допустить образования дефицита на рынке. С предложением выступил Минсельхоз, пишет «Интерфакс».

Новая инициатива предполагает введение беспошлинной квоты на ввоз курятины объемом до 160 тысяч тонн. Действие льготы распространится на 2024 год. При этом запрет на некоторые виды мяса птицы и яиц министерство предлагает ввести на полгода — с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.

Ведомство отметило, что благодаря совокупности мер удастся обеспечить потребности внутреннего рынка в условиях повышенного спроса на курятину и яйца. Анонсированный ранее запрет министерство объяснило в том числе необходимостью сдерживать рост цен.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым поинтересовался причинами подорожания курятины в стране. По его словам, курятина выросла в цене больше чем на 27 процентов с начала 2023 года.

По словам Патрушева, для стабилизации цен Россия начала закупать мясо птицы в Белоруссии и Казахстане. Закупки курятины за рубежом должны «чуть-чуть сбалансировать рынок», пояснил министр. В федеральной антимонопольной службе заявили, что крупнейшие производители куриного мяса уже начали снижать оптовые цены.