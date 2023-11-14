В России разработали меры для стабилизации цен на яйца

«Известия»: правительство начало работать над стабилизацией цен на яйца

Российские власти разработали меры для стабилизации цен на яйца. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на прошлой неделе провел очередное еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары. По его итогам Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минсельхозом должна провести анализ обоснованности их повышения компаниями-производителями, учитывая затраты.

В свою очередь, Минсельхозу необходимо проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторгу — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей.

Ранее правительство России утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям на период с 2024 по 2028 год.