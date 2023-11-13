Правительство утвердило индексы изменения платы за ЖКХ в 2024-2028 годах

Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям на период с 2024 по 2028 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти уже подписали соответствующее распоряжение. Отмечается, что контролем соблюдения установленных показателей занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС) — ведомство выдает предписания об устранении выявленных нарушений.

Индексы изменения стоимости ЖКХ являются одним из способов контроля тарифных решений, которые принимают правительства российских регионов. Благодаря данному инструменту власти могут защитить потребителей от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги.

Ранее россиянам напомнили о льготах по квартплате, на которые могут претендовать отдельные категории граждан. В том числе такую возможность имеют люди, проживающие в аварийных домах.