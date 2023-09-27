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12:35, 27 сентября 2023Среда обитания

Россиянам напомнили о льготах за ЖКХ

Эксперты: россияне могут получить субсидии на оплату ЖКХ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Отдельные категории россиян имеют право на льготы по квартплате, сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам аналитика ФГ «Финам» Наталии Пырьевой, в стране порядка 1,3 миллиона человек проживают в аварийных домах. Они могут получить льготы на оплату коммунальных услуг, однако эта помощь глобально не влияет на ситуацию с неблагоприятными жилищными условиями.

Как отметила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, основная категория граждан, которая имеет льготы по оплате ЖКХ — это пенсионеры. По данным на 1 июля 2023 года, к этой категории относятся 41,3 миллиона человек, или 28,8 процента населения страны.

Кроме того, субсидии имеют право получить семьи со средним и низким доходом. По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяка, в бюджете таких семей расходы на ЖКУ занимают значительную часть.

Если расходы на коммунальную услугу в пределах норматива площади и нормативного потребления ресурсов превышают 22 процента доходов семьи, она может обратиться за субсидией, и часть расходов будет компенсирована, уточнил эксперт. Он отметил, что поддержка позволяет семьям добросовестно платить за жилье и коммунальные услуги в случае тяжелого финансового положения.

Ранее россиянам дали совет по погашению долгов за услуги ЖКХ. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Виталия Бахметьева, должники могут обратиться в управляющие компании, чтобы подписать соглашение о поэтапном погашении долгов.

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    Мария Черкасова
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