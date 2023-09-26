Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:32, 26 сентября 2023Россия

Россиянам дали совет по погашению долгов за услуги ЖКХ

Депутат Бахметьев назвал способных платить за ЖКУ россиян основными должниками

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Основные задолжники за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) — это те, кто могут оплатить счета, рассказал член комитата Госдумы по строительству и ЖКХ Виталий Бахметьев. В беседе с «Лентой.ру» депутат дал россиянам совет по гашению долгов за ЖКХ.

Парламентарий отметил, что сегодня этот вопрос решается на уровне муниципалитетов.

«Вполне реально сегодня идти договариваться с управляющими организациями по поводу прописания соглашения на поэтапное гашение долгов. Практически все муниципальные предприятия идут на это. То есть платить текущие платежи и постепенно гасить долги. И для этого не надо никаких дополнительных законодательных актов», — сообщил Бахметьев.

Если посмотреть по долгам, то основные задолжники — это те, кто могут платить. А наши уважаемые ветераны и пенсионеры платят как часы

Виталий Бахметьевчлен комитата Госдумы по строительству и ЖКХ

Ранее Минэкономразвития объявило, что максимальный рост тарифов ЖКХ в 2024 году составит 9,8 процента. При этом дополнительная индексация цен на газ в 2024-м для всех потребителей составит 4,2 процента, на передачу электроэнергии — на 3,1 процента, на электроэнергию для граждан — на 2,9 процента.

Таким образом, со следующего года плата за коммуналку у семьи из трех человек, живущей в квартире площадью 50 квадратных метров, вырастет на 500-550 рублей в месяц, подсчитали в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Он шайтан и хочет спасти свою шкуру». Рамзан Кадыров раскрыл подробности избиения поджигателя Корана своим сыном Адамом

    Названо слабое место танка Abrams

    Россиянам дали совет по погашению долгов за услуги ЖКХ

    Жена Джейсона Стэйтема появилась на Неделе моды в прозрачном наряде

    Число разведполетов США и НАТО у Крыма увеличилось в три раза

    Банк России придумал способ рассекречивать мошенников

    Звезда «Ранеток» показала на видео новую четырехкомнатную квартиру в Москве

    В России призвали США не усиливать антироссийские настроения в Армении

    В США рассказали о самом страшном для ВСУ оружии России

    В Госдуме рассказали о мерах по защите россиян от мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости