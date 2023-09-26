Россиянам дали совет по погашению долгов за услуги ЖКХ

Депутат Бахметьев назвал способных платить за ЖКУ россиян основными должниками

Основные задолжники за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) — это те, кто могут оплатить счета, рассказал член комитата Госдумы по строительству и ЖКХ Виталий Бахметьев. В беседе с «Лентой.ру» депутат дал россиянам совет по гашению долгов за ЖКХ.

Парламентарий отметил, что сегодня этот вопрос решается на уровне муниципалитетов.

«Вполне реально сегодня идти договариваться с управляющими организациями по поводу прописания соглашения на поэтапное гашение долгов. Практически все муниципальные предприятия идут на это. То есть платить текущие платежи и постепенно гасить долги. И для этого не надо никаких дополнительных законодательных актов», — сообщил Бахметьев.

Если посмотреть по долгам, то основные задолжники — это те, кто могут платить. А наши уважаемые ветераны и пенсионеры платят как часы Виталий Бахметьев член комитата Госдумы по строительству и ЖКХ

Ранее Минэкономразвития объявило, что максимальный рост тарифов ЖКХ в 2024 году составит 9,8 процента. При этом дополнительная индексация цен на газ в 2024-м для всех потребителей составит 4,2 процента, на передачу электроэнергии — на 3,1 процента, на электроэнергию для граждан — на 2,9 процента.

Таким образом, со следующего года плата за коммуналку у семьи из трех человек, живущей в квартире площадью 50 квадратных метров, вырастет на 500-550 рублей в месяц, подсчитали в ведомстве.

