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18:51, 22 сентября 2023Среда обитания

Услуги ЖКХ в России подорожают

Минэкономразвития: максимальный рост тарифов ЖКХ в 2024-м составит 9,8 процента

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Коммунальные услуги в России подрожают. Об этом было объявлено в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Согласно информации из документа, максимальный рост тарифов ЖКХ в 2024 году составит 9,8 процента. При этом дополнительная индексация цен на газ в 2024-м для всех потребителей составит 4,2 процента, на передачу электроэнергии — на 3,1 процента, на электроэнергию для граждан — на 2,9 процента.

«С учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги, индексация платы граждан за коммунальные услуги составит: в 2024 году — 9,8 процента, в 2025 году — 5,7 процента, в 2026 году — 4 процента», — сказано в прогнозе. При этом в ряде случаев в отдельных муниципальных образованиях размер индексации может оказаться выше установленного индекса по региону более чем на величину предельного отклонения.

По подсчетам представителей ведомства, после индексации семья из трех человек, проживающая в квартире площадью 50 «квадратов», в среднем станет платить за жилищно-коммунальные услуги приблизительно на 500-550 рублей в месяц больше.

В предыдущем году правительство перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. Тогда тарифы выросли на 9 процентов.

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    Полина Кислицына
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