Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:33, 7 декабря 2023Экономика

В России заявили о выросшем потреблении яиц

В Минпромторге России заявили о торговле яйцами с минусовой рентабельностью

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Яиц в России в 2023 году производить и продавать меньше не стали, а торговые сети из-за ограничения наценки на социально значимые товары реализовывают их с минусовой рентабельностью, «понимая, что цену поднимать нельзя», прокомментировал ситуацию с подорожанием этого продукта замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Его слова приводит «Интерфакс».

Замминистра заявил, что ведомство находится в постоянном диалоге с ретейлерами по поводу динамики цен на социально значимые товары и рассчитывает, что они и в дальнейшем будут ограничивать наценки на эти категории. Как сообщалось ранее, на фоне роста цен, составившего в среднем по стране 23,9 процента, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила российским ретейлерам добровольно ограничить до пяти процентов наценку на куриные яйца.

Возможный рост цен на яйца Евтухов связал не со снижением объемов поставок в сети, а с ростом спроса. «Объем производства, по данным Росстата и Минсельхоза, находится на уровне прошлого года. Другое дело, что выросло потребление, и не только яиц, что не может не радовать. (...) Если спрос увеличивается — его нужно покрывать предложением. Что наши сети и делают», — объяснил он.

Тем временем вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поручила завершить к 19 декабря анализ информации по производству и потреблению куриц и яиц внутри страны, чтобы в дальнейшем подготовить меры по увеличению выпуска соответствующей продукции.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Они думали, что все рухнет, что ли?» Путин рассказал о цыкающем зубами Западе и возможности настоящей революции в мире

      Россиянкам старше 40 лет назвали визуально старящую одежду

      Россиянин решил проверить уровень бензина в машине зажигалкой и поджег заправку

      Российский самолет с пассажирами застрял в аэропорту из-за аномального холода

      Цена на российскую нефть упала ниже потолка

      Работник российской пиццерии поссорился с коллегой и избил ее прямо под камерами

      Жителей Украины попросили экономить электричество

      Прохожие спасли пожилую женщину от грабителя и сдали его полиции

      Врачи раскрыли неожиданный способ обнаружить рак

      Экс-глава МИД Австрии дала Путину лестную характеристику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости