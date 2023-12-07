В России заявили о выросшем потреблении яиц

В Минпромторге России заявили о торговле яйцами с минусовой рентабельностью

Яиц в России в 2023 году производить и продавать меньше не стали, а торговые сети из-за ограничения наценки на социально значимые товары реализовывают их с минусовой рентабельностью, «понимая, что цену поднимать нельзя», прокомментировал ситуацию с подорожанием этого продукта замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Его слова приводит «Интерфакс».

Замминистра заявил, что ведомство находится в постоянном диалоге с ретейлерами по поводу динамики цен на социально значимые товары и рассчитывает, что они и в дальнейшем будут ограничивать наценки на эти категории. Как сообщалось ранее, на фоне роста цен, составившего в среднем по стране 23,9 процента, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила российским ретейлерам добровольно ограничить до пяти процентов наценку на куриные яйца.

Возможный рост цен на яйца Евтухов связал не со снижением объемов поставок в сети, а с ростом спроса. «Объем производства, по данным Росстата и Минсельхоза, находится на уровне прошлого года. Другое дело, что выросло потребление, и не только яиц, что не может не радовать. (...) Если спрос увеличивается — его нужно покрывать предложением. Что наши сети и делают», — объяснил он.

Тем временем вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поручила завершить к 19 декабря анализ информации по производству и потреблению куриц и яиц внутри страны, чтобы в дальнейшем подготовить меры по увеличению выпуска соответствующей продукции.