Рост цен на яйца в России объяснили

Эксперт Ломакин-Румянцев: цены на яйца в России выросли из-за птичьего гриппа

Цены на яйца в России в последнее время поднялись из-за изменения курса рубля — ослабевшая валюта привела к росту цен на медикаменты, оборудование и в целом то, что закупалось за рубежом для производства яиц и куриного мяса, объяснил в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев.

На динамику также повлиял птичий грипп, из-за которого предложение снизилось. Параллельно спрос на яйца и куриное мясо вырос, поскольку это дешевле обычного мяса, уточнил эксперт.

Экономист добавил, что для снижения цен следует выявлять продавцов, которые необоснованно завышают стоимость, а также стабилизировать цены при помощи крупных ретейлеров. «Торговые сети продемонстрировали свою способность гарантов социальной стабильности», — сказал он.

За год средняя розничная цена на яйца в России увеличилась более чем на 40 процентов. Подорожанием продукции уже заинтересовалась Генеральная прокуратура.