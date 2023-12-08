Генпрокуратура России заинтересовалась ценами на яйца

Генпрокуратура проверит производителей из-за роста цен на яйца в России

Генеральная прокуратура России заинтересовалась подорожанием куриных яиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С участием представителей Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли обсуждены вопросы динамики стоимости куриных яиц и проводимая работа по сдерживанию цен на них», — заявили представители прокуратуры.

Глава ведомства Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного повышения стоимости продуктов в регионах и принять меры. Как заявили в прокуратуре, за год средняя розничная цена на яйца увеличилась более чем на 40 процентов. Поэтому надзорный орган пообещал принять «исчерпывающие меры», чтобы защитить граждан от необоснованного подорожания.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила к 19 декабря завершить анализ информации по производству и потреблению куриц и яиц внутри страны и затем подготовить меры по увеличению выпуска соответствующей продукции, чтобы снизить цены.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил, что яиц производить и продавать меньше не стали, а торговые сети из-за ограничения наценки на социально значимые товары продают их в убыток себе, «понимая, что цену поднимать нельзя». По его мнению, рост цен связан с увеличившимся спросом на продукт.