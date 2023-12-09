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04:43, 9 декабря 2023Экономика

В России подорожали куриные яйца

Росстат сообщил о подорожании куриных яиц в ноябре на 15 процентов

Фото: Pixabay

Росстат сообщил о росте цен на куриные яйца в России в ноябре на 15,07 процента, передает ТАСС.

В ведомстве также рассказали о росте ряда других продуктов. Отмечается, что кулинарные изделия из птицы подорожали на три процента, куриные окорочка — на 2,5 процента, печень говяжья и свиная — на 2,3 процента, горох и фасоль — на 2,2 процента, мясо индейки — на 1,9 процента, фарш мясной — на 1,7 процента.

При этом икра лососевых рыб подешевела на 1,2 процента, детское молоко — почти на один процент, овсяная и перловая крупы — на 0,5 процента.

Ранее стало известно, что крупные российские ретейлеры — «Глобус», «Азбука вкуса» и «Верный» — на фоне резкого роста цен на куриные яйца решили ограничить наценку на этот товар на уровне пяти процентов. За год средняя розничная цена на яйца в России увеличилась более чем на 40 процентов.

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      Марина Совина
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