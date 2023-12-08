Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:46, 8 декабря 2023Экономика

Несколько торговых сетей в России ограничили наценку на куриные яйца

ФАС: «Верный», «Глобус» и «Азбука вкуса» решили ограничить наценку на яйца

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Крупные российские ретейлеры — «Глобус», «Азбука вкуса» и «Верный» — на фоне резкого роста цен на куриные яйца решили ограничить наценку на этот товар на уровне пяти процентов. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает ТАСС.

Торговая сеть «Верный» ограничила наценки при закупке яиц на тендерах и планирует также ограничить их по долгосрочным договорам поставки. В свою очередь, «Глобус» ограничил наценки до 5 процентов на один товар в каждой категории яиц. «Азбука вкуса» приняла решение ограничить наценки до 10 процентов на одно яйцо «Окское» категории С2.

За год средняя розничная цена на яйца в России увеличилась более чем на 40 процентов. Подорожанием продукции заинтересовалась Генеральная прокуратура.

Цены выросли сразу из-за нескольких факторов, рассказал доктор экономических наук, экс-глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод. Среди главных причин он назвал сезонность, рост цен на другие товары, а также подорожание мяса птицы, свинины.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине высказались о бойкоте Олимпийских игр-2024 после допуска россиян

      ЕК выделит 125 миллионов евро на гумпомощь Палестине

      Арестован гуру йоги со школами по всему миру и в России. Как он обманывал женщин и заставлял их сниматься в порно?

      Названа неожиданная причина предновогодней аллергии

      Названы самые богатые семьи в мире

      «Локомотив» победил «Урал» в матче РПЛ

      На Украине понадеялись на скорое начало переговоров по вступлению в ЕС

      Звезда Comedy Club рассказал о любви к Петросяну

      Apple похвасталась защитой iPhone от взлома

      Во время капремонта в российском регионе бюджет потерял более миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости