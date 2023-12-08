Несколько торговых сетей в России ограничили наценку на куриные яйца

ФАС: «Верный», «Глобус» и «Азбука вкуса» решили ограничить наценку на яйца

Крупные российские ретейлеры — «Глобус», «Азбука вкуса» и «Верный» — на фоне резкого роста цен на куриные яйца решили ограничить наценку на этот товар на уровне пяти процентов. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает ТАСС.

Торговая сеть «Верный» ограничила наценки при закупке яиц на тендерах и планирует также ограничить их по долгосрочным договорам поставки. В свою очередь, «Глобус» ограничил наценки до 5 процентов на один товар в каждой категории яиц. «Азбука вкуса» приняла решение ограничить наценки до 10 процентов на одно яйцо «Окское» категории С2.

За год средняя розничная цена на яйца в России увеличилась более чем на 40 процентов. Подорожанием продукции заинтересовалась Генеральная прокуратура.

Цены выросли сразу из-за нескольких факторов, рассказал доктор экономических наук, экс-глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод. Среди главных причин он назвал сезонность, рост цен на другие товары, а также подорожание мяса птицы, свинины.