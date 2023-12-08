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13:36, 8 декабря 2023Экономика

Скачок цен на яйца выше 100 рублей объяснили

Экономист Холод связал с инфляцией и курсом скачок цен на яйца выше 100 рублей

Фото: Emiel Maters / Unsplash

Стоимость цен на куриные яйца в российских магазинах резко подскочила сразу из-за нескольких факторов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал доктор экономических наук, экс-глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод. Он назвал основные причины роста стоимости.

Цены на продукты всегда растут к Новому году

«Первый фактор — сезонный. Сейчас декабрь, правда, раньше времени подорожало, но очевидно, торговля тоже готовилась к повышению платежеспособного спроса. Конец декабря — это самый пик платежеспособного спроса. В связи с праздниками люди закупают не только на стол всякую снедь, но еще и на десять дней, потому что будут сидеть дома и есть дома. В любом случае со второй половины декабря подорожание должно было быть на многие вещи, которые нужны для Нового года», — объяснил специалист.

Инфляция повлияла на стоимость яиц

Помимо этого, куриные яйца подорожали из-за инфляции и увеличения цен на другие продукты питания, считает Леонид Холод.

Второй момент, который, с моей точки зрения, мог бы повлиять — это подорожание мяса птицы, свинины. Дополнительный спрос у тех людей, которые не могут покупать эти виды мяса, сваливается на животный белковый продукт — яйца. Так или иначе, какой-то дополнительный спрос свалился с мяса

Леонид Холоддоктор экономических наук

Расходы производителей и продавцов выросли

У производителей, как и у реализаторов яиц, есть издержки, и они растут, отметил Леонид Холод.

«Инфляцию никто не отменял, подорожало электричество, а птицефабрики очень зависимы от энергоресурсов. Подорожало все остальное, чем пользуются птицеводы. В частности, многие современные птицефабрики — импортные проекты, много оборудования импортного, оно сложное и требует обслуживания. Помимо санкций, это валютная составляющая себестоимости — тратят валюту на запчасти, обслуживание, замену, а валюта сильно подорожала», — добавил он.

Процентов 60 себестоимости птицы — это корма. В кормах очень важная составляющая себестоимости — это кормовые добавки, они по большей части импортные. Соответственно, они подорожали, потому что подорожала валюта. Логистика изменилась и стала менее комфортная, платежи проходят хуже, поэтому все эти вещи удорожают себестоимость

Леонид Холоддоктор экономических наук

Кроме того, россияне обращают внимание на публикации СМИ о росте стоимости и на меняющиеся ценники в магазинах, отметил Леонид Холод. Из-за этого возникает ажиотаж, как, например, это случалось с гречкой, объяснил он.

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8 декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить причины роста цен на яйца. В ведомстве отметили, что за год средняя розничная цена на яйца увеличилась более чем на 40 процентов. В надзорном органе решили принять «исчерпывающие меры», чтобы защитить граждан.

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      Мария Сметанина
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