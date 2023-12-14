Россиянам рассказали об изменении цен на яйца

Экономист Строганов посоветовал не ждать снижения цен на яйца

Цены на куриное яйцо стабилизируются, но их снижения пока не стоит ждать из-за высокой доли импорта в производстве, рассказал РИА Новости доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

По словам экономиста, мер, предпринимаемых властями страны, недостаточно для того, чтобы яйца подешевели в обозримом будущем, поскольку предпосылками сложившейся ситуации стали системные проблемы. Он объяснил, что «надо выстраивать полную технологическую цепочку выращивания курочки-несушки», а поддержка производителей без этого будет бессмысленной.

На фоне ситуации на рынке яиц, подорожавших с начала года почти в полтора раза, в России решили с 1 января 2024 года обнулить на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. В Минэкономразвития пояснили, что льготу предоставят при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, а поставки будут осуществляться из дружественных стран. В ближайшее время их начнут осуществлять из Азербайджана и Турции.

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней прямой линии извинился за ситуацию с повышением цен на яйца и кур, назвав ее сбоем в работе правительства. Глава государства уточнил, что цены увеличились вслед за спросом, в то время как объемы производства остались на прежнем уровне, а импорт в должном объеме открыт не был.