Россиянам пообещали стабилизацию цен на яйца

Минсельхоз: поставки из-за рубежа помогут стабилизировать цены на яйца в России

Начинающиеся в ближайшее время поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции помогут в течение месяца стабилизировать внутрироссийские цены на этот вид продукции, заявили ТАСС в Минсельхозе страны.

«Также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции», — прокомментировали в министерстве. Обнуление импортных пошлин на ввоз в страну 1,2 миллиарда яиц сроком на полгода, решение о котором приняли российские власти, в ведомстве назвали оперативной меры насыщения внутреннего рынка.

Ранее стало известно о подорожании в ноябре куриных яиц в России сразу на 15,07 процента, а из регионов сообщали, что ажиотажный спрос на них даже привел к ограничениям объема продаж в одни руки.

Глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон в свою очередь пообещал обеспечить Россию поставками яиц «в полном объеме», отметив, что уже 21 компания страны получила соответствующее разрешение.