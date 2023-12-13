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12:33, 13 декабря 2023Экономика

Россиянам пообещали стабилизацию цен на яйца

Минсельхоз: поставки из-за рубежа помогут стабилизировать цены на яйца в России

Фото: Morgane Perraud / Unsplash

Начинающиеся в ближайшее время поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции помогут в течение месяца стабилизировать внутрироссийские цены на этот вид продукции, заявили ТАСС в Минсельхозе страны.

«Также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции», — прокомментировали в министерстве. Обнуление импортных пошлин на ввоз в страну 1,2 миллиарда яиц сроком на полгода, решение о котором приняли российские власти, в ведомстве назвали оперативной меры насыщения внутреннего рынка.

Ранее стало известно о подорожании в ноябре куриных яиц в России сразу на 15,07 процента, а из регионов сообщали, что ажиотажный спрос на них даже привел к ограничениям объема продаж в одни руки.

Глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон в свою очередь пообещал обеспечить Россию поставками яиц «в полном объеме», отметив, что уже 21 компания страны получила соответствующее разрешение.

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      Дмитрий Воронин
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