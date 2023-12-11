В российском регионе ограничили продажу яиц

В Белгородской области ограничили продажу яиц на ярмарках до 20 штук в одни руки

Власти Белгородской области ограничили продажу яиц на субботних ярмарках. Об этом заявила в своем Telegram-канале заместителя губернатора региона Юлия Щедрина.

Белгородцы активно пользовались услугами производителей, торгующих на ярмарках, однако в последнее время стали набирать яйца сотнями. Чтобы продукты достались всем желающим, в администрации приняли решение продавать не более двадцати штук в одни руки.

«Тогда предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц. Естественно, из-за наплыва людей стали образовываться длинные очереди», — добавила Щедрина.

Самообеспеченность региона яйцом составляет около 200 процентов, и ситуация с наличием продукта остается стабильной. Необходимости создавать искусственный ажиотаж, как это было в прошлом году с сахаром, нет — яиц хватит всем, пообещала представитель губернатора.

8 декабря генпрокурор России Игорь Краснов поручил выяснить причины роста цен на яйца. По данным ведомства, за год средняя розничная цена на яйца увеличилась более чем на 40 процентов. В надзорном органе пообещали принять «исчерпывающие меры», чтобы защитить граждан.

По словам бывшего главы департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонида Холода, стоимость яиц в России превысила сто рублей сразу из-за нескольких факторов. Яйца подорожали из-за сезонного фактора, инфляции и увеличения цен на другие продукты питания и выросших расходов производителей и продавцов, объяснил эксперт