«Это сбой в работе правительства» Путин извинился за рост цен на курицу и разъяснил, как обстоят дела с яйцами

Президент России Путин извинился за рост цен на яйца в стране

Президент России Владимир Путин объяснил ситуацию с повышением цен на яйца и курицу сбоем в работе правительства и извинился за подорожание продуктов. Такое объяснение президент дал в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». «Лента.ру» ведет трансляцию программы во «ВКонтакте».

Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства. Владимир Путин президент России

Путин объяснил, почему цены на продукты подскочили

По словам президента России, существует две причины, почему курица и яйца подорожали. Путин заявил, что цены увеличились вслед за спросом, в то время как объемы производства остались на прежнем уровне. «Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме», — объяснил глава государства.

Путин также рассказал, что у России активно развиваются экономические связи. Например, сейчас Турция и Белоруссия предлагают продавать яйца российским покупателям. Путин также указал, что яйцо хорошего качества является важным компонентом для создание вакцин. В России не хватает вакцин от краснухи и кори из-за дефицита куриных яиц.

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«Ситуация без всякого сомнения будет улучшаться, я очень на это надеюсь. Потому что уже минимум две недели назад эти разговоры с Министерством сельского хозяйства имели место быть», — заявил Путин.

В Госдуме спрогнозировали срок преодоления пикового роста цен на яйца

В ноябре куриные яйца в России подорожали сразу на 15,07 процента, а из регионов сообщали, что ажиотажный спрос на них даже привел к ограничениям объема продаж в одни руки. За год куриные яйца подорожали почти на 40 процентов.

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Цены на яйца в России немного скорректируются в 2024 году, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По словам парламентария, ценообразование в России сейчас носит не рыночный характер, а вызвано произволом монополии. Пиковый рост цен на яйца будет преодолен после отмены пошлины на ввоз товара из-за рубежа, полагает Делягин.

Там, где яйца ушли за 200 рублей, они вернутся к условным 150, там, где ушли за 150, там вернутся к 130, то есть некоторая корректировка, безусловно, будет, но не нужно переоценивать значение решения. Михаил Делягин депутат Госдумы

13 декабря правительство России концептуально одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Сейчас размер импортной пошлины составляет 15 процентов. Пошлина не будет взиматься с 1 января по 30 июня, поставщики смогут ввезти более 1,2 миллиарда яиц. Предпочтение будут отдавать экспортерам из дружественных стран.

Однако депутат Сергей Лисовский заявил, что обнуление таможенных пошлин на ввоз яиц в Россию — лишь имитация деятельности властей, и на подскочившие цены на продукцию мера не повлияет. Яйца из Турции, которая заявила о готовности начать поставки, будут продаваться в России по более высокой цене, чем отечественные.