Россиян предупредили о дорогих яйцах из Турции

Депутат Лисовский: привезенные из Турции яйца будут дороже отечественных

Обнуление таможенных пошлин на ввоз яиц в Россию — лишь имитация деятельности властей, и на подскочившие цены на продукцию мера не повлияет. Яйца из Турции, которая заявила о готовности начать поставки, будут продаваться в России по более высокой цене, чем отечественные, констатировал депутат Сергей Лисовский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы считали, если то же яйцо везти из Турции, то себестоимость составит 120 рублей. А у нас в среднем яйцо сейчас 109-120», — сказал он. Тем более, узнав об обнулении, турецкие экспортеры уже подняли стоимость короба яиц примерно на 15 процентов.

Чиновник подчеркнул, что освобождение от уплаты таможенной пошлины оттолкнет потенциальных инвесторов от отрасли. Причем более серьезные проблемы возникнут через год-два, когда старые фабрики будут уходить с рынка, а новые не будут появляться. Ситуация усугубится, поскольку производители яйца не знают перспектив рынка и не видят защиты собственного производства. «Это очередное действие чиновников не в интересах страны, а в интересах собственной карьеры», — заключил депутат.

Чтобы сохранить производство и снизить цены, Лисовский призвал ориентироваться на опыт Канады и США. Когда себестоимость какого-либо продукта становится высокой, превышение приемлемой цены компенсируется государством. «В Канаде выкупают по более высокой цене все молоко, которое производят, а продают и отдают дальше на реализацию по цене на 30 процентов ниже, чем покупали», — рассказал он.

В ноябре куриные яйца в России подорожали сразу на 15,07 процента. Такую тенденцию объяснили в том числе инфляцией, влиянием ослабления рубля, которое привело к росту цен на медикаменты, оборудование и в целом то, что закупалось за рубежом для производства яиц и куриного мяса, а также ростом потребления внутри страны.