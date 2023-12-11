По 100 рублей и выше. Что происходит с ценами на яйца в России?

Росстат: стоимость десятка куриных яиц увеличилась на 36,63 процента

За последнее время цены на куриные яйца в России резко выросли. Обеспокоенность подобной динамикой уже выразили в Генпрокуратуре и Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Соответствующий вопрос обсуждался с участием Минпромторга, Минсельхоза, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли. На этом фоне представители крупных продуктовых сетей заявили о готовности ограничить наценку на этот вид продукции. Однако аналитики предупреждают, что подобная практика может негативным образом сказаться на рынке и дестимулировать производителей к наращиванию производства.

Что происходит с ценами на куриные яйца

Только с начала 2023 года стоимость десятка куриных яиц на российском рынке увеличилась на 36,63 процента, а за ноябрь поднялась на 15 процентов. При этом подобная динамика наблюдается в стране не первый месяц. Так, в октябре куриные яйца подорожали в среднем по стране на 23,9 процента в годовом выражении. Розничные цены теперь колеблются от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях стоимость продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) достигает и вовсе 164-170 рублей.

куриные яйца в России с начала 2023 года подорожали на 36,63 %

В свою очередь, в Генеральной прокуратуре заявили о еще большем подорожании куриных яиц. В ведомстве проинформировали об увеличении средней розничной стоимости подобной продукции в России более чем на 40 процентов с начала 2023 года. На этом фоне глава Генпрокуратуры Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного повышения стоимости продуктов в регионах и принять исчерпывающие меры для сдерживания роста цен на социально значимый продукт питания.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Почему резко подорожали яйца

Руководитель центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев связал резкий рост цен на куриные яйца в России с рядом факторов. В число ключевых причин подобной динамики эксперт включил ослабление курса рубля к доллару, в результате которого увеличилась стоимость различных медикаментов и оборудования для производства яиц, а также распространение птичьего гриппа, на фоне которого снизились объемы предложения. При этом спрос на эту продукцию в стране за последнее время, напротив, увеличился.

Разницу между спросом и предложением также подтвердили в одной из крупных торговых сетей. Там отметили, что ожидают еще большего увеличения спроса на куриные яйца в преддверии новогодних праздников. В свою очередь, глава Российского птицеводческого союза Галина Бобылева объяснила рост цен высокой значимостью этой продукции для граждан на фоне увеличения стоимости других важных продуктов питания.

Доктор экономических наук Леонид Холод связал удорожание яиц с подорожанием мяса птицы и свинины. По его словам, рост цен на эти виды мясной продукции привел к снижению спроса на них и дополнительному интересу граждан к куриным яйцам. На фоне же ограниченного предложения производителям и крупным розничным продуктовым сетям стало труднее удовлетворить растущий спрос со стороны населения, что в итоге и привело к росту наценок.

Яйцо и курица становятся, по сути, одним из немногих источников животного белка, который населению доступен на постоянной основе. Спрос на них растет — а если растет спрос, растут и цены глава Российского птицеводческого союза Галина Бобылева

Какие меры по сдерживанию цен предложили в ФАС

Проблемой резкого роста цен на куриные яйца также обеспокоились в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В ведомстве предложили запретить отечественным компаниям устанавливать необоснованно завышенные цены на социально значимые категории продуктов питания. Окончательный список, который будет отслеживать регулятор, должно будет утвердить правительство. Ожидается, что в перечень войдут мясо, молоко, яйца, хлеб, чай и другие категории. В X5 Group, в свою очередь, заявили, что с июля 2023 года в крупнейших торговых сетях средняя наценка на тендерное куриное яйцо и так была отрицательной.

розничную наценку на куриные яйца в ФАС предложили ограничить до 5 %

В начале декабря в ФАС также предложили крупным торговым сетям добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5 процентов до марта 2024 года. Организация объяснила инициативу сильным ростом цен на продукцию, который «вызывает обеспокоенность потребителей».

Какие меры ввели в крупных продуктовых сетях

На этом фоне ряд продуктовых ретейлеров, включая «Верный», «Глобус» и «Азбуку вкуса», решили пойти навстречу ведомству. В «Верном» ограничили наценки при закупке яиц на тендерах и запланировали ограничить их по долгосрочным договорам поставки. В свою очередь, «Глобус» ограничил наценки до 5 процентов на один товар в каждой категории яиц. «Азбука вкуса» приняла решение ограничить наценки до 10 процентов на одно яйцо «Окское» категории С2 (вторая категория, вес одного яйца от 45 до 54,9 грамма).

Какую угрозу в госрегулировании цен увидели эксперты

Инициатива по сдерживанию роста цен на социально значимые категории продуктов питания в России не является новой. Предложение по ограничению наценок на такие категории товаров до 10-15 процентов рассматривали в Госдуме еще в феврале 2023 года. Однако тогда в Минсельхозе отказались считать необходимым усиление контроля за стоимостью продуктов первой необходимости.

Стоимость яиц — это своего рода индикатор, определяющий, в какую сеть покупатель пойдет за покупками, поэтому наценки на эту категорию и так очень низкие генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров

В ответе ведомства подчеркивалось, что подобное вмешательство государства в отрасль может «дестабилизировать экономику, лишив стимула для деятельности производителей и продавцов, а также привести к снижению налогов и дефициту товаров». Схожее мнение высказал и генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, куриные яйца — это не тот продукт, на котором ретейлеры активно зарабатывают. По этой причине уровень наценок на эту категорию продукции и так остается на достаточно низком уровне у большинства крупных торговых сетей.

В свою очередь, директор по стратегическому развитию АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров заявил о рисках увеличения на российском рынке числа спекулянтов, которые будут закупать у ретейлеров продукцию по низким ценам и затем перепродавать ее уже по более высокой стоимости. Подобная картина, как уточнил эксперт, наблюдалась в стране еще в 2020 году, когда власти решили ограничить рост розничных цен на другой значимый продукт — сахар.