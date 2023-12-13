В Госдуме высказались о будущем цен на яйца в России

Депутат Делягин спрогнозировал корректировку цен на яйца в 2024 году

Цены на яйца в России немного скорректируются в 2024 году, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. О будущем стоимости продукта он высказался в беседе с «Лентой.ру».

По словам парламентария, ценообразование в России сейчас носит не рыночный характер, а вызвано произволом монополии. «Самый главный фактор роста цен на рынке — это то, что владельцы бизнеса, которые, скажем, купили себе домик за границей или планируют купить себе домик за границей и вывозят капитал из страны, обнаруживают, что в силу девальвации рубля, их доходы обесцениваются», — добавил он.

Пиковый рост цен на яйца будет преодолен после отмены пошлины на ввоз товара из-за рубежа, полагает Делягин. «Там, где яйца ушли за 200 рублей, они вернутся к условным 150, там, где ушли за 150, там вернутся к 130, то есть некоторая корректировка, безусловно, будет, но не нужно переоценивать значение решения», — поделился депутат.

Ранее стало известно, что правительство России одобрило обнуление пошлины на импортные яйца. Планируется, что она не будет взиматься с 1 января по 30 июня, и поставщики смогут ввезти более 1,2 миллиарда яиц. Мера должна насытить внутренний рынок, что снизит цены на продукцию.

По данным ФАС, за год куриные яйца подорожали почти на 40 процентов, только в ноябре цены выросли на 15 процентов.

