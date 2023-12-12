В России нашли способ снизить цены на яйца

«Известия»: правительство обнулило импортные пошлины на яйца

Правительство России концептуально одобрило обнуление импортных пошлин на яйца, пишут «Известия». Сейчас размер импортной пошлины составляет 15 процентов.

Пошлина не будет взиматься с 1 января по 30 июня, поставщики смогут ввезти более 1,2 миллиарда яиц. Предпочтение будут отдавать экспортерам из дружественных стран.

Предполагается, что эта мера в краткосрочной перспективе насытит внутренний рынок и позволит снизить цены на продукцию.

По данным ФАС, за год куриные яйца подорожали почти на 40 процентов, только в ноябре цены выросли на 15 процентов.

Ранее в Совете Федерации заявили, что ждать снижения цен следует весной 2024 года. «Нужно в определенной степени отрегулировать рынок», — считает первый зампредседателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.