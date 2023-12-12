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09:49, 12 декабря 2023Экономика

В России назвали условия для снижения цен на яйца

Сенатор Митин: яйца в России могут подешеветь весной
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Яйца в России могут подешеветь весной 2024 года. Условия для снижения цен назвал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, его цитирует «Парламентская газета».

По словам сенатора, яйца подорожали из-за увеличения цен на топливо и повышенного спроса — по отдельным субъектам цены выросли «выше допустимых пределов». Чтобы исправить ситуацию, власти должны контролировать переменные затраты: расходы на топливо, содержание производственных мощностей, заработную плату и транспортировку. Кроме того, необходимо внимательнее следить за рынком, накапливать ресурсы, выбросив которые на рынок можно было бы быстро и без серьезного роста цен удовлетворить подскочивший спрос, добавил Митин.

«Нужно в определенной степени отрегулировать рынок. Посмотрите, например, на хлеб. Хлеба у нас выпекается ровно столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить потребности и запросы людей. Рынок сам себя отрегулировал, научился отслеживать меняющийся спрос и адекватно, а самое главное, оперативно на него отвечать. И тут должно быть так же», — добавил он.

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По словам сенатора, правительство должно стимулировать производителей, нарастить производство и создать условия, чтобы ажиотаж вокруг яиц можно было сгладить без повышения цен. Сделать это за один день не получится, однако, если заработают стимулирующие меры, разработанные властями, ситуация исправится за два-три месяца, подчеркнул Митин.

С начала 2023 года стоимость десятка куриных яиц на российском рынке увеличилась на 36,63 процента, а за ноябрь — еще на 15 процентов. В октябре куриные яйца подорожали в среднем по стране на 23,9 процента в годовом выражении. Розничные цены на текущий момент составляют от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях стоимость продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) достигает 164-170 рублей.

Глава Генпрокуратуры Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного повышения стоимости продуктов в регионах и принять исчерпывающие меры для сдерживания роста цен на социально значимый продукт питания. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили крупным торговым сетям добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5 процентов до марта 2024 года.

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      Вячеслав Агапов
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