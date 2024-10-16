Минсельхоз нашел способ остановить подорожание сливочного масла

Минсельхоз: цены на сливочное масло стабилизируют с помощью импорта

Министерство сельского хозяйства России объяснило, как оно собирается бороться с ростом цен на сливочное масло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данное ведомство.

Остановить подорожание масла власти рассчитывают за счет увеличения его импорта из дружественных государств. Предполагается, что такие шаги стабилизируют ситуацию и насытят внутренний рынок.

В министерстве объясняют, что стоимость сливочного масла выросла, так как выросли доходы населения, потребление молочной продукции увеличилось.

Помимо увеличения импорта, власти рассчитывают заключить соглашения с «хозяйствующими субъектами» о фиксации допустимых розничных цен на социально значимые продукты первой необходимости. Есть мнение, что это также будет способствовать замедлению темпов подорожания сливочного масла.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал к государственному регулированию цен на сливочное масло. Он считает, что пора задуматься об установлении предельно допустимой розничной стоимости этого продукта питания. Поводом к таким рассуждениям стали данные Росстата, согласно которым за август и сентябрь масло подорожало почти на восемь процентов, а с начала года на 18 процентов.

