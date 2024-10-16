Депутат призвал ограничить рост цен на один продукт питания

Вице-спикер Госдумы Чернышов: необходимо стабилизировать цены на сливочное масло

Ситуация с ростом цен на сливочное масло требует их государственного регулирования. Так считает вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. Его цитируют «Известия».

Парламентарий уже направил соответствующее обращение на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в котором призвал рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости сливочного масла. Кроме того, законодатель ратует за мониторинг цен на данный продукт питания и создание специального механизма их оперативной стабилизации.

В свою очередь, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что с начала года оптовые закупочные цены на масло увеличились больше чем на 30 процентов. Это объясняется повышением себестоимости производства и молочного животноводства.

По данным «Чек Индекс», в первой половине сентября 2024 года средний чек за сливочное масло вырос на 5,3 процента, до 200 рублей за 180 граммов.