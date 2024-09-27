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11:29, 27 сентября 2024Экономика

В России выросли цены на популярные продукты питания

«Чек Индекс»: в сентябре в России выросли цены на сливочное масло, хлеб и огурцы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В первой половине сентября 2024 года в России выросли цены на популярные продукты питания, включая сливочное масло, хлеб, огурцы, ветчину, сыр и кофе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков ресурса «Чек Индекс».

Вышеуказанные продукты питания, как уточнили эксперты, входят в состав традиционного завтрака большинства россиян. В период с 1 по 15 сентября средний чек за сливочное масло вырос на 5,3 процента, до 200 рублей за 180 граммов, за огурцы — на 4,5 процента, до 115 рублей за 500 граммов.

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В свою очередь, стоимость буханки белого хлеба увеличилась в среднем на 2,4 процента, до 43 рублей, а 200 граммов ветчины подорожали на 1,9 процента, до 214 рублей. Что касается растворимого кофе и сыра, то чек за первый вырос на 1,5 процента, до 199 рублей, за второй — на 1 процент, до 212 рублей за 200 граммов. Единственным продуктом из этой потребительской корзины, который не подорожал, оказался сахар. Цены на килограмм данной продукции остались прежними и составили 71 рубль.

Эти товары вошли в основу для расчета так называемого индекса кофе с бутербродом, или «бутербродекса». За базовые 100 баллов принято считать значение индекса в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека за каждый из вышеперечисленных продуктов питания. По итогам первой половины сентября этот индекс увеличился на 2,4 пункта и составил 136,9 пункта. Для сравнения, в период с 15 по 31 июля 2024 года показатель находился на отметке 132,3 пункта.

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      Анатолий Акулов
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