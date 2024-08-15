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11:59, 15 августа 2024Экономика

В России снизился «Бутербродекс»

«Индекс кофе с бутербродом» во второй половине июля снизился на 1,4 пункта

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Во второй половине июля в России снизился «Индекс кофе с бутербродом». По подсчетам аналитиков РИА Новости на основе данных ресурса «Чек Индекс», за две недели он сократился на 1,4 пункта и составил 132,3 пункта.

Так называемый «Бутербродекс» учитывает цены на семь популярных продуктов для завтрака россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов) и сахар (1 килограмм). Для этой корзины специалисты рассчитывают средний чек.

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За 100 баллов принято значение, зафиксированное в период с 1 по 15 октября 2022 года. Изменение индекса соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

За две недели с 16 по 31 июля средний чек на покупку ветчины вырос на 3 процента, до 208 рублей, покупка сливочного масла стала дороже на 1,1 процента, до 181 рубля. В то же время уменьшились цены на огурцы (минус 10,3 процента, до 104 рублей), кофе (минус 2,5 процента, до 197 рублей) и сыр (на 0,9 процента, до 210 рублей). Средняя стоимость сахара и батона во второй половине июля не изменилась, их можно было купить за 70 и 41 рубль соответственно.

Ранее источник в российских торговых сетях сообщил, что в августе-сентябре отечественные производители продуктов повысят закупочные цены для ретейлеров на 5-40 процентов. О предстоящем росте цен уже предупредили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.

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