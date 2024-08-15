В России подорожала закупка продуктов

Ъ: производители продуктов в августе-сентябре повысят закупочные цены на 5–40 %

В августе-сентябре производители продуктов в России повысят закупочные цены для ретейлеров на 5-40 процентов. О грядущем подорожании сообщает «Коммерсантъ».

По словам источника в торговых сетях, подобный всплеск активности со стороны производителей не связан с сезоном и не типичен. О предстоящем увеличении цен уже предупредили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов объяснил планируемый рост цен увеличением себестоимости, подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и материально-технических ресурсов. Еще один источник издания в ретейле объясняет необходимость повысить закупочную стоимость продуктов удорожанием кредитов из-за повышения ключевой ставки. Однако, по словам председателя АКОРТ (объединяет крупные розничные сети) Игоря Караваева, намерения производителей поднять цены уже проверяют на обоснованность.

Наиболее сильное подорожание затронет кондитерские изделия. Так, Ritter Sport поднимет цены на некоторую продукцию на 40 процентов из-за подорожания какао на фоне дефицита сырья из-за засухи в Западной Африке. По этой же причине Mars намерен поднять стоимость шоколадах Dove и «Коркунов» на 19 процентов. По словам представителей объединения «Славянка» рост цен кондитерских жиров за последнее время составил до 50, сухих молочных продуктов — до 20, муки — до 30 процентов. В Национальном союзе хлебопечения называют иную цифру — мука, по их данным, подорожала на 32-55 процентов в зависимости от сорта.

«Подобные действия в условиях высокой конкуренции на рынке розничной торговли могут вести к снижению продаж», — исключила аналогичное увеличение цен в рознице партнер One Story Ольга Сумишевская. По мнению эксперта, магазины будут стараться сдержать рост цен за счет собственной маржи и попытаются провести его в несколько этапов.

По данным «Руспродсоюза», с начала 2024 года стоимость минимальной корзины продуктов питания на одного человека в России выросла на 10,6 процента, до отметки в 6656,5 рубля. В список ключевых продуктов входили в общей сложности 33 категории, включая мясо, рыбу, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар и овощи. В крупнейших российских мегаполисах стоимость минимальной корзины продуктов на одного человека за этот период времени оказалась заметно выше: в Москве показатель составил 7976,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — 7677,2 рубля.