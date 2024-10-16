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21:00, 16 октября 2024Экономика

Власти опровергли планы по госрегулированию цен на масло

Глава Минсельхоза Лут опровергла скорое введение госрегулирования цен на масло

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Правительство не планирует вводить государственное регулирование цен на сливочное масло на фоне роста его стоимости в магазинах, а сосредоточится на увеличении объемов производства молока, в том числе с повышенной жирностью. Возможность такого развития событий на заседании комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов опровергла министр сельского хозяйства Оксана Лут, передает ТАСС.

По ее словам, принудительно устанавливать цены в магазинах мешают «определенные особенности, связанные с молочной продукцией». В настоящее время Минсельхоз работает над увеличением импорта сливочного масла из стран-партнеров, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ситуацию.

С января масло подорожало на 20,4 процента, до 1040,7 рубля за килограмм. Зампредседателя ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объяснил, что такая динамика связана с повышением себестоимости производства, цен на импортные сырьевые материалы, упаковку, логистику, а также с наценками торговых сетей, которые в среднем превышают 70 процентов.

Отрегулировать цены на сливочное масло предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Предложение об установлении предельной допустимой цены продукта в рознице он направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

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