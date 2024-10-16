Власти опровергли планы по госрегулированию цен на масло

Глава Минсельхоза Лут опровергла скорое введение госрегулирования цен на масло

Правительство не планирует вводить государственное регулирование цен на сливочное масло на фоне роста его стоимости в магазинах, а сосредоточится на увеличении объемов производства молока, в том числе с повышенной жирностью. Возможность такого развития событий на заседании комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов опровергла министр сельского хозяйства Оксана Лут, передает ТАСС.

По ее словам, принудительно устанавливать цены в магазинах мешают «определенные особенности, связанные с молочной продукцией». В настоящее время Минсельхоз работает над увеличением импорта сливочного масла из стран-партнеров, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ситуацию.

С января масло подорожало на 20,4 процента, до 1040,7 рубля за килограмм. Зампредседателя ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объяснил, что такая динамика связана с повышением себестоимости производства, цен на импортные сырьевые материалы, упаковку, логистику, а также с наценками торговых сетей, которые в среднем превышают 70 процентов.

Отрегулировать цены на сливочное масло предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Предложение об установлении предельной допустимой цены продукта в рознице он направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.