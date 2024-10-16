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18:52, 16 октября 2024Экономика

В России заявили об огромной наценке на сливочное масло

Замглавы «Руспродсоюза» Леонов: наценка на сливочное масло составляет более 70 %

Фото: Sorin Gheorghita / Unsplash

Средний размер наценки российских торговых сетей на сливочное масло в настоящее время составляет более 70 процентов. Об этом заявил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, его слова приводит ТАСС.

Среди ключевых причин резкого подорожания сливочного масла в стране аналитик назвал заметный рост себестоимости производства, а также увеличение цен на сырье, логистику и упаковку. Так, еще в августе 2024 года затраты предприятий на закупку сырого молока и молочных жиров выросли в среднем на 10-20 процентов с января. В свою очередь, стоимость доставки готовой продукции за этот период увеличилась на 30-35 процентов, а расходы на упаковочные материалы — на 10-15 процентов.

Кроме того, добавил эксперт, на ситуацию с ценами на сливочное масло в стране оказывает давление рост ключевой ставки Центробанка, нехватка квалифицированных работников, а также проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Дополнительным фактором служит и огромная наценка торговых сетей, посетовал Леонов.

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В результате сейчас средняя розничная стоимость сливочного масла в торговых сетях и магазинах составляет 1040,7 рубля за килограмм. Для сравнения: в начале года показатель был на 20,4 процента ниже. Что касается оптового сегмента, то там средняя цена за килограмм готовой продукции в настоящее время находится на уровне в 606,4 рубля, резюмировал зампред ассоциации.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал к госрегулированию цен на сливочное масло на фоне его резкого удорожания в стране. В свою очередь, в Министерстве сельского хозяйства (Минсельхозе) предложили иной вариант борьбы с ростом цен. В ведомстве предложили нарастить поставки этой продукции из дружественных стран. В Минсельхозе также поддержали инициативу фиксации допустимых розничных цен на социально значимые продукты первой необходимости, в том числе на сливочное масло.

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      Анатолий Акулов
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