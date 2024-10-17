Минпромторг отреагировал на сообщения об огромных наценках на сливочное масло

Замглавы Минпромторга Чекушов: значительного роста наценок на хлеб и масло нет

Сотрудники Министерства промышленности и торговли РФ не фиксируют значительного роста наценок крупнейших розничных сетей на социально значимые продукты питания, включая хлеб и сливочное масло. Об этом заявил статс-секретарь-заместитель главы ведомства Роман Чекушов, его слова приводит ТАСС.

Чекушов отметил, что в настоящее время Минпромторг совместно с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) продолжает исследовать внутренний рынок на предмет существенного повышения розничных цен на вышеперечисленные продукты питания. Однако пока признаков значительного роста наценок торговых сетей в России не наблюдается. «В данный момент фиксации какого-то ненормального изменения торговых наценок на хлеб и на масло мы не обнаружили», — резюмировал он.

Замминистра добавил, что вышеуказанные результаты являются предварительной оценкой. Минпромторг продолжит мониторинг цен на социально значимые продукты питания в крупнейших розничных сетях. В то же время Чекушов напомнил, что в список основных задач его ведомства не входит контроль маржинальности и наценок от самих производителей.

Ранее замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что средние наценки крупнейших розничных сетей на сливочное масло в настоящее время составляют более 70 процентов. Он включил этот фактор в число основных причин резкого подорожания этой продукции в российских магазинах. Кроме того, на ситуацию с ценами, по словам эксперта, продолжают оказывать влияние удорожание логистики и сырья, а также существенный рост себестоимости производства сливочного масла. Что касается наценок на хлеб, то, как утверждал глава ФАС Максим Шаскольский, в российских магазинах они сейчас составляют в среднем 60 процентов, а в ряде случаев — превышают 100 процентов.