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15:35, 10 октября 2024Экономика

В России рассказали о размере наценок на хлеб в магазинах

Шаскольский: наценки на хлеб в торговых сетях РФ в среднем составляют 60 %

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский рассказал о результатах ведущегося ведомством анализа цен на хлеб в крупнейших торговых сетях страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ФАС отметил, что средний размер таких магазинных наценок составляет 60 процентов, но в ряде случаев они превышают 100 процентов. «Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», — сказал журналистам Шаскольский.

В конце сентября стало известно, что ФАС направила в ведущие российские торговые сети запросы по поводу цен на социально значимые продукты для проверки их обоснованности. В Службе указывали, что необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

Ранее, чтобы проверить оптовые цены, запрашивались данные крупнейших производителей хлеба, муки и сливочного масла.

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      Дмитрий Воронин
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