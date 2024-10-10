В России рассказали о размере наценок на хлеб в магазинах

Шаскольский: наценки на хлеб в торговых сетях РФ в среднем составляют 60 %

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский рассказал о результатах ведущегося ведомством анализа цен на хлеб в крупнейших торговых сетях страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ФАС отметил, что средний размер таких магазинных наценок составляет 60 процентов, но в ряде случаев они превышают 100 процентов. «Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», — сказал журналистам Шаскольский.

В конце сентября стало известно, что ФАС направила в ведущие российские торговые сети запросы по поводу цен на социально значимые продукты для проверки их обоснованности. В Службе указывали, что необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

Ранее, чтобы проверить оптовые цены, запрашивались данные крупнейших производителей хлеба, муки и сливочного масла.