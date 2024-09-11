Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:15, 11 сентября 2024Экономика

В России проверят обоснованность оптовых цен на хлеб

ФАС проанализирует оптовые цены на хлеб, муку и масло

Фото: James Harris / Unsplash

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла, сообщает пресс-служба ведомства, уточняя, что полученные данные проанализируют в связи с оптово-отпускными ценами.

Отмечается, что организации должны предоставить ФАС информацию о каждом планируемом повышении цен на указанную продукцию до конца 2024 года, а необоснованные шаги в этом направлении станут основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев призвал Министерство сельского хозяйства занять активную позицию по выработке мер по борьбе с ценовыми колебаниями на продовольствие, а также поручил регионам, Минпромторгу и ФАС контролировать ценовую ситуацию на этом рынке.

В июле Минсельхоз указывал на отсутствие предпосылок для резкого подорожания хлеба в России, отмечая, что годовая динамика отпускных цен на этот вид продукции на фоне роста внутреннего производства не превышает инфляцию.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал виновных в отказе Монголии арестовать Путина

      В России проверят обоснованность оптовых цен на хлеб

      Питавшийся семь раз в день бодибилдер умер в 36 лет

      Во Франции судят Авиньонского Монстра. Он 10 лет накачивал жену наркотиками и позволял незнакомцам насиловать ее

      Врач раскрыла причины синдрома «мертвых ягодиц»

      Россиянин провел в каяке 118 дней

      В Волгоградском областном театре стал работать робот-экскурсовод

      Гигантские самородки обнаружили на карьере в России

      Эмили Ратаковски вышла в свет в расстегнутой рубашке без бюстгальтера

      Звезда «Дома-2» не смогла переехать в новый дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше