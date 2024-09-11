В России проверят обоснованность оптовых цен на хлеб

ФАС проанализирует оптовые цены на хлеб, муку и масло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла, сообщает пресс-служба ведомства, уточняя, что полученные данные проанализируют в связи с оптово-отпускными ценами.

Отмечается, что организации должны предоставить ФАС информацию о каждом планируемом повышении цен на указанную продукцию до конца 2024 года, а необоснованные шаги в этом направлении станут основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев призвал Министерство сельского хозяйства занять активную позицию по выработке мер по борьбе с ценовыми колебаниями на продовольствие, а также поручил регионам, Минпромторгу и ФАС контролировать ценовую ситуацию на этом рынке.

В июле Минсельхоз указывал на отсутствие предпосылок для резкого подорожания хлеба в России, отмечая, что годовая динамика отпускных цен на этот вид продукции на фоне роста внутреннего производства не превышает инфляцию.