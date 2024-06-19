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20:56, 19 июня 2024Экономика

Риски резкого роста цен на хлеб в России оценили

Минсельхоз спрогнозировал сохранение стабильной ценовой ситуации на рынке хлеба

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

В настоящее время предпосылок для резкого роста цен на хлеб в России нет, подобных рисков не предвидится и в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза).

Как уточнили в ведомстве, годовая динамика отпускных цен на этот вид продукции не превышает инфляцию. Сохранению стабильной ситуации способствует в том числе рост внутреннего производства. Так, по итогам января-апреля в стране выпустили в общей сложности более двух миллионов тонн хлеба и хлебобулочных изделий. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го показатель увеличился на 2,5 процента.

По состоянию на 19 июня, средние цены производителей на хлеб из пшеничной муки составляют 63,7 рубля за килограмм, а из ржано-пшеничной — 56,5 рубля. С начала года розничные цены на пшеничный хлеб в стране увеличились в среднем на 5,4 процента, а на ржаной — на 5,2 процента.

Для сравнения, годовая инфляция в России, согласно данным Центробанка (ЦБ), по итогам мая составила 8,3 процента. Отставание от целевого показателя, установленного регулятором, составило 4,3 процентного пункта.

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