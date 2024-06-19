Темпы роста цен в России вернулись к уровням 2023 года

В ЦБ заявили о необходимости более длительных жестких денежно-кредитных условий

На фоне произошедшего в мае ускорения годовой инфляции до 8,3 процента с апрельских 7,84 процента поддерживать жесткие денежно-кредитные условия ради дальнейшего снижения роста цен придется в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось ранее. Такой оценкой в своем майском обзоре динамики потребительских цен поделился Банк России.

«Рост цен на устойчивые компоненты инфляции ускорился по сравнению с апрелем, по некоторым показателям превысив темпы IV квартала 2023 года», — говорится в материалах регулятора. Там же отмечается, что текущий рост российского Индекса потребительских цен (ИПЦ) почти вернулся к темпам III квартала 2023-го.

В мае «Ведомости» со ссылкой на близкий к ЦБ источник писали, что пик перегрева российской экономики был пройден во второй половине прошлого года, а наблюдающийся высокий рост ВВП страны может быть связан и с расширением потенциала экономики. Однако на фоне решения сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов с возможностью дальнейшего повышения глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 7 июня, что в первом квартале 2024 года перегрев экономики РФ как минимум не уменьшился.

В текущем месяце инфляционные ожидания россиян продолжили расти — прибавив 0,2 процентного пункта они дошли до максимальных с февраля 11,9 процента. Показатель является одним из главных факторов при принятии решения по ключевой ставке. Чем выше ожидания, тем сильнее стремление потратить деньги сейчас, что и толкает инфляцию вверх.