Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:51, 19 июня 2024Экономика

Темпы роста цен в России вернулись к уровням 2023 года

В ЦБ заявили о необходимости более длительных жестких денежно-кредитных условий

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На фоне произошедшего в мае ускорения годовой инфляции до 8,3 процента с апрельских 7,84 процента поддерживать жесткие денежно-кредитные условия ради дальнейшего снижения роста цен придется в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось ранее. Такой оценкой в своем майском обзоре динамики потребительских цен поделился Банк России.

«Рост цен на устойчивые компоненты инфляции ускорился по сравнению с апрелем, по некоторым показателям превысив темпы IV квартала 2023 года», — говорится в материалах регулятора. Там же отмечается, что текущий рост российского Индекса потребительских цен (ИПЦ) почти вернулся к темпам III квартала 2023-го.

В мае «Ведомости» со ссылкой на близкий к ЦБ источник писали, что пик перегрева российской экономики был пройден во второй половине прошлого года, а наблюдающийся высокий рост ВВП страны может быть связан и с расширением потенциала экономики. Однако на фоне решения сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов с возможностью дальнейшего повышения глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 7 июня, что в первом квартале 2024 года перегрев экономики РФ как минимум не уменьшился.

В текущем месяце инфляционные ожидания россиян продолжили расти — прибавив 0,2 процентного пункта они дошли до максимальных с февраля 11,9 процента. Показатель является одним из главных факторов при принятии решения по ключевой ставке. Чем выше ожидания, тем сильнее стремление потратить деньги сейчас, что и толкает инфляцию вверх.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Лаврова, Белоусова и других российских министров вывели из зала заседаний в Северной Корее. Что они сделали не так?

      «Ростех» оценил работу 2С3М «Акация» в зоне СВО

      Названы вызываемые некачественной магазинной едой заболевания

      В Самаре разработают наноспутники для слежения за ураганами

      Россиянин угостил знакомых антифризом вместо спирта и попал под статью

      Стилист Рогов раскрыл ставшее трендовым неожиданное сочетание в одежде

      Глава МИД Армении не поучаствует во встрече ОДКБ

      Путин высказался о сотрудничестве России с Вьетнамом

      Министр транспорта России оценил дороги в Северной Корее

      Археологи нашли бутылки с вишней Джорджа Вашингтона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше