Набиуллина: перегрев российской экономики как минимум не уменьшился

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина оценила перегрев российской экономики. По ее словам, в первом квартале 2024 года он как минимум не уменьшился. Об этом она сказала во время пресс-конференции по итогам решения о ключевой ставке.

Она уточнила, что прежде всего на это указывает повышенный рост цен, особенно в нерегулируемых секторах. Еще один индикатор — усиление напряженности на рынке труда, в частности исторически низкая безработица.

О перегреве в экономике ранее говорил и глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, экономика страны начинает расти темпом выше ее возможностей. Греф считает, что мощности экономики нагружены до 84 процентов, предела, выше которого двигаться «просто невозможно».

Ранее стало известно, что ЦБ решил оставить ключевую ставку на уровне 16 процентов. При этом регулятор допускает, что она может быть резко повышена в июле.