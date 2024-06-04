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18:57, 4 июня 2024Экономика

Греф заявил о перегреве российской экономики

Греф: экономика России сильно перегрета и ее мощности нагружены до предела

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская экономика сильно перегрета, а ее мощности нагружены до предела. Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил президент Сбербанка Герман Греф, его цитирует РИА Новости.

Экономика страны начинает расти темпом выше ее возможностей. По словам топ-менеджера, ее основные мощности нагружены до 84 процентов, предела, выше которого двигаться «просто невозможно». Посредством бюджетного импульса в экономику поступают огромные средства, которые вместе с кредитным импульсом вызывают потребительский бум и приводят к росту цен.

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