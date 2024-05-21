В России назвали условие выхода экономики из состояния перегрева

Заботкин: давление инфляции в РФ прекратится, когда производство догонит спрос

Перегрев в российской экономике создает устойчивое инфляционное давление, которое прекратится, когда предложение догонит сложившийся уровень спроса, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Его мнение приводит «Интерфакс».

По словам представителя ЦБ, речь идет о ситуации, когда «потенциал экономики, ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который экономика вышла».

Ранее главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров отмечал, что даже с учетом идущих в экономике РФ структурных изменений ее рост вдвое выше средних за десять лет темпов говорит о перегреве. В этом случае быстрый рост цен объясняется избыточным спросом на ограниченное предложение товаров и услуг. При этом эксперты указывали, что, хотя совокупный спрос по-прежнему превышает возможности производства в экономике, масштаб этого сейчас не усиливается.

Выступая 14 мая в Госдуме в качестве кандидата на пост министра экономического развития страны, Максим Решетников призвал доверять ЦБ в вопросах денежно-кредитной политики для сохранения финансовой стабильности. Он напомнил, что борьба с инфляцией ведется ради приведения ее к таргету на фоне перегрева экономики, но развитие возможно и при уровне роста цен выше обозначенной регулятором отметки.