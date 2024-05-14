Решетников заявил о признаках перегрева экономики России

Решетников: экономика России способна развиваться и при инфляции выше таргета

ЦБ РФ ведет борьбу с инфляцией, стараясь перевести ее к таргету на фоне перегрева экономики, но развитие возможно и при уровне роста цен выше обозначенной регулятором отметки, заявил в Госдуме кандидат на пост министра экономического развития (МЭР) страны Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

«С нашей точки зрения, признаки перегрева есть. Но экономика способна развиваться при несколько более высоком уровне инфляции, чем тот, что обозначен как таргет», — сказал руководитель министерства.

В конце прошлого года глава Минэкономразвития признал, что темпы роста потребительских цен в России продолжают оставаться на высоком, хоть и не столь критичном уровне. Он также отмечал, что показатель находится значительно выше целевого значения в четыре процента годовых, установленного руководством Центробанка.

В апреле ЦБ спрогнозировал снижение инфляции в России в 2024 году до 4,3-4,8 процента, повысив прогноз по росту цен в текущем году. В МЭР в свою очередь указали, что показатель роста цен достигнет в РФ 5,1 процента, а не останется на уровне 4,5 процента, как ожидалось ранее.