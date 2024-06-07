В ЦБ оценили вероятность резкого повышения ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина заявила о вероятности значительного повышения ставки в июле

За последнее время выросла вероятность сценария, при котором Центробанку потребуется дополнительное повышение ключевой ставки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной итогам июньского заседания совета директоров ЦБ.

Она отметила, что руководство Центробанка может существенно повысить ключевую ставку уже в июле 2024 года. В то же время в ЦБ по-прежнему считают базовым сценарий, согласно которому перегрев российской экономики начнет уменьшаться во втором квартале. «Выбор между этими двумя сценариями будет главной развилкой на опорном заседании в июле», — резюмировала Набиуллина.

По итогам заседания, которое состоялось 7 июня, совет директоров ЦБ принял решение в четвертый раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне в 16 процентов годовых. При этом в регуляторе не стали исключать повышения ставки в обозримом будущем на фоне стремительного роста внутреннего потребительского спроса, который продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

В регуляторе также отметили, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) потребуется для возвращения годовой инфляции к целевому уровню в 4 процента. Теперь достижения этого показателя в ЦБ ожидают не раньше 2025 года.